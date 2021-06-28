Николич о нежелании игроков уезжать в Европу: «Они получают 2 млн евро в год тут. Это сделал лимит»

Главный тренер «Локомотива» высказался о зарплатах российских игроков в .

— Кикнадзе, работая в , говорил, что клуб будет стараться брать молодых игроков и доводить их до продажи в Европу за большие деньги. Сейчас за рубежом играет очень мало россиян...

— А почему?

— Не хотят уезжать.

— Конечно. Потому что они получают 2 миллиона евро в год тут — нереальные деньги для Европы. Это сделал лимит.

Я не буду называть фамилий, но приведу такой пример: игроки, которые были готовы подписывать контракты в Европе на 300-400 тысяч евро в год, одновременно просили у российских клубов 2 миллиона евро. В итоге, конечно, они подписали контракты здесь.

Я не против, чтобы людей подписывали на 2 миллиона, но я за то, чтобы рынок был нормальный и адекватный. А лимит этому не помогает.

Мы работаем вместе над тем, чтобы у нас была более современная команда, чтобы наши игроки росли на рынке, чтобы за нашими футболистами следили все скауты. И это уже случилось, если вспомнить Мухина и Иосифова.

Одна молодежь без опытных ребят рядом прогрессировать и давать результат не будет. И мы понимаем это, но у нас есть такие люди: и Гильерме, и Крыховяк, и Смолов, и Пабло, и другие. Нужно найти баланс между молодыми и опытными.

Не могу обсуждать долго концепцию «Локомотива» со всеми деталями, но в общих чертах она такова. У нас будут еще три-четыре молодых футболиста в основе. Думаю, вы будете удивлены, – сказал Николич.