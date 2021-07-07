Семак про 3:0 с «Локо»: «Рад, что «Зенит» победил в непростом матче. Они создали нам проблемы»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча за против (3:0), передает корреспондент Sports.ru Максимилиан Алфимов.

«Не так просто входили в игру, эмоциональное состояние было не лучшее. Во втором тайме движение было лучше, были хорошие моменты. Рад, что команда смогла победить в непростом матче, спасибо каждому, кто помог добыть победу для клуба, для болельщиков, для семьи.

Были проблемы против быстрых контратак «Локомотива», они создали нам определенные проблемы. Будем работать над всеми компонентами, чтобы игра была качественная», – сказал Семак.

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