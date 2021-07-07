Марко Николич: «Зенит» суперкачественно пользовался ошибками «Локо». Третий гол сами привезли»

Главный тренер подвел итоги матча с «Зенитом» (0:3) за .

«Зенит» очень качественная команда, которая суперкачественно пользовалась нашими ошибками. Третий гол мы сами себе привезли. Такая команда не должна допускать подобные ошибки.

У нас не будет простой сезон. Надо собрать все силы и прибавить в уверенности. Сейчас все наши мысли об «Арсенале» в первом туре. Это для нас сейчас самая главная игра», – сказал Николич.

Напомним, к третьему голу привела ошибка вратаря Гильерме, неудачно обработавшего мяч в своей штрафной.

Сезон РПЛ стартует на следующей неделе.

«Зенит» снова забрал Суперкубок – уже 6-й. Петербуржцы вплотную к рекорду, тут тоже доминируют в последние 10 лет