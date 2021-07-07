Смородская о «Локо»: «Если делать лабуду вместо клуба… У «Зенита» не будет конкурентов»

Бывший президент подвергла критике руководство клуба после игры с «Зенитом» (0:3) в рамках Олимп Суперкубка России.

«Господин Плутник ставит себе какие-то задачи, которые выглядят очень непрофессионально и, я бы даже сказала, нереально. «Мы сделаем молодую команду», – из кого? Где он увидел молодежь, которая достойна играть на высоком уровне? У нас ни в одной команде нет нормальной молодежи. Безобразный состав!

С одной стороны, это вопрос о лимите. С другой стороны, сейчас открыто трансферное окно, они могли бы купить нормальных игроков из Польши, Германии. Что это вообще за состав? Что они собираются делать в сезоне?

Конечно, так у «Зенита» снова не будет конкурентов по ходу сезона. Если делать какую-то лабуду вместо строительства нормального клуба…

Я вообще не знаю, как Плутник собирается проходить финансовый фэйр-плей. Он назначает на должности маркетологов по продаже недвижимости. Что творится в клубе? Все делают вид, что этого не замечают. Естественно, все это выливается на поле», – сказала Смородская.

«Зенит» снова забрал Суперкубок – уже 6-й. Петербуржцы вплотную к рекорду, тут тоже доминируют в последние 10 лет