Защитник «Герты» Торунарига подвергся расистским оскорблениям. Он заплакал и позже был удален, толкнув тренера «Шальке»

Защитник «Герты» Джордан Торунарига подвергся расистским оскорблениям в матче Кубка Германии с «Шальке» (2:3).
Около 70-й минуты встречи фанаты начали изображать обезьяньи звуки, адресуя их игроку, о чем футболисты поставили в известность судью матча Харма Осмерса.
22-летний Торунарига не смог сдержать слез из-за случившегося, его успокаивали партнеры.
Во втором дополнительном тайме хавбек «Шальке» Омар Маскарель подкатился под Торунаригу, после чего игрок «Герты» упал в технической зоне.
Главный тренер «Шальке» Дэвид Вагнер придержал футболиста. Торунарига схватил ящик с бутылками воды и бросил его на землю, оттолкнув специалиста.
В итоге арбитр показал второе предупреждение Торунариге и удалил его с поля. Вагнер также получил красную карточку.
«Шальке» после матча выступил с заявлением, что изучит произошедшее вместе с полицией Гельзенкирхена.