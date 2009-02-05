Защитник «Герты» Торунарига подвергся расистским оскорблениям. Он заплакал и позже был удален, толкнув тренера «Шальке»

Защитник «Герты» Джордан Торунарига подвергся расистским оскорблениям в матче Кубка Германии с (2:3).

Около 70-й минуты встречи фанаты начали изображать обезьяньи звуки, адресуя их игроку, о чем футболисты поставили в известность судью матча Харма Осмерса.

22-летний Торунарига не смог сдержать слез из-за случившегося, его успокаивали партнеры.

Во втором дополнительном тайме хавбек «Шальке» подкатился под Торунаригу, после чего игрок «Герты» упал в технической зоне.

Главный тренер «Шальке» придержал футболиста. Торунарига схватил ящик с бутылками воды и бросил его на землю, оттолкнув специалиста.

В итоге арбитр показал второе предупреждение Торунариге и удалил его с поля. Вагнер также получил красную карточку.

«Шальке» после матча выступил с заявлением, что изучит произошедшее вместе с полицией Гельзенкирхена.