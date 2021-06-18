«Реал» разрешил «МЮ» вести переговоры с Вараном. «ПСЖ» на связи с окружением игрока

продолжает переговоры о трансфере защитника «Реала» .

Английский клуб получил официальное разрешение от на общение с французом. Стороны обсудят условия личного контракта. Если этот вопрос будет согласован, то «МЮ» начнет переговоры с «Реалом» о сумме трансфера.

С окружением Варана контактировал и , пишет Sky Sports.

«Юнайтед» не хочет, чтобы ситуация, случившаяся с Серхио Рамосом в 2015 году, повторилась. Тогда испанец вел переговоры с «МЮ» только для того, чтобы убедить «Реал» предложить ему более выгодный контракт.

Срок действующего соглашения Варана с «Реалом» истекает через год, и «МЮ» будет делать все, чтобы сбить цену на защитника, зная, что уже следующим летом он может стать свободным агентом.

В минувшем сезоне француз провел 31 матч в и забил 2 мяча. Статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.