«Реал» разрешил «МЮ» вести переговоры с Вараном. «ПСЖ» на связи с окружением игрока

«Манчестер Юнайтед» продолжает переговоры о трансфере защитника «Реала» Рафаэля Варана.
Английский клуб получил официальное разрешение от «Мадрида» на общение с французом. Стороны обсудят условия личного контракта. Если этот вопрос будет согласован, то «МЮ» начнет переговоры с «Реалом» о сумме трансфера.
С окружением Варана контактировал и «ПСЖ», пишет Sky Sports.
«Юнайтед» не хочет, чтобы ситуация, случившаяся с Серхио Рамосом в 2015 году, повторилась. Тогда испанец вел переговоры с «МЮ» только для того, чтобы убедить «Реал» предложить ему более выгодный контракт.
Срок действующего соглашения Варана с «Реалом» истекает через год, и «МЮ» будет делать все, чтобы сбить цену на защитника, зная, что уже следующим летом он может стать свободным агентом.
В минувшем сезоне француз провел 31 матч в Ла Лиге и забил 2 мяча. Статистику 28-летнего футболиста можно изучить здесь.