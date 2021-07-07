Педри, Кьеза, Шоу, Дамсгор, Доннарумма и 4 украинца – среди самых подорожавших игроков после Евро (Transfermarkt)

Transfermarkt назвал игроков, чья цена выросла больше всего после .

Топ подорожавших игроков возглавили хавбек Педри ( , ), вингер Федерико Кьеза (Италия, ) и полузащитник Кэлвин Филлипс (Англия, «Лидс») – их цена выросла на 10 млн евро.

На 7 млн евро подорожали защитник Люк Шоу (Англия, ) и полузащитник Миккель Дамсгор (Дания, «Сампдория»). На 6 млн увеличилась цена латераля Йоакима Мэле (Дания, «Аталанта»).

Цена нескольких игроков выросла на 5 млн, в частности, Джанлуиджи Доннаруммы и Жоржиньо из сборной Италии.

В рейтинг из 24 игроков попали четыре футболиста сборной Украины – Илья Забарный (плюс 5 млн евро), Александр Зинченко (плюс 3 млн), Роман Яремчук (плюс 2,5 млн) и Георгий Бущан (плюс 2,5 млн).