Юрий Семин: «При Бердыеве сборная прибавит. Будет справедливо, если он станет тренером, а не иностранец»

Бывший главный тренер «Локомотива» поддержал идею назначить главным тренером сборной России.

«Только что Луи ван Гала назначили тренером сборной Нидерландов, поэтому возраст Курбана Бердыева не играет роли. Здесь главное – качество и профессионализм специалиста.

Бердыев заслуживает, чтобы ему дали возможность возглавить сборную России. Будет справедливо, что именно он станет главным тренером нашей сборной, а не иностранец. Это очень хорошая кандидатура, при нем сборная прибавит», – сказал Семин.

Бердыев покинул «Рубин» летом 2019 года. С тех пор он не работал тренером.