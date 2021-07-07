Черчесов отказался от неустойки при увольнении из сборной. Дюков подтвердил

Глава РФС Александр Дюков рассказал о расторжении контракта с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Какие вопросы были к Черчесову? Как вы расстались? Бюджет на нового тренера примерно равен бюджету на предыдущий штаб?

– У нас есть деньги на нового главного тренера.

Безусловно, РФС создал все условия для подготовки сборной, мы были в постоянном контакте, в тренерском штабе никто не валял дурака. Подготовительный план был выполнен в полном объеме, Черчесов и его помощники ответственно подошли к своей работе.

Результат неудовлетворительный, но исполком поблагодарил Черчесова за его работу. Он работал пять лет, ЧМ – яркая страница нашего футбола. Была выполнена задача по отбору на Евро. Это был частично домашний чемпионат, то, что мы отобрались на него – заслуга и Черчесова.

– Почему затянули с решением по Черчесову?

– Это субъективное понятие. Где-то две недели – это долго, где-то и быстро. Все зависит от ситуации и контекста.

Мы сразу дали комментарий, что не будем принимать решение на эмоциях. Нужно было посмотреть на выступление соперников, сравнить себя с ними, проанализировать подготовку и матчи. Время было необходимо.

– Черчесов отказался от неустойки?

– Да, подтверждаю это, – сообщил Дюков.

Сообщалось, что Черчесов мог получить 300 млн рублей неустойки. В сборной России тренер зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.