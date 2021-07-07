Станислав Черчесов: «Понимаем, что наша игра на Евро-2020 не захватила болельщиков. Благодарю всех, кто пять лет был рядом и проявлял неравнодушие»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги своей работы с командой.

«Завершился пятилетний этап работы нашего тренерского штаба в сборной России. Он включил в себя множество ярких интересных событий, главное из которых – чемпионат мира 2018 года в России.

Как сказал один знакомый журналист, мы тогда превратили «сборную в страну», а «страну в сборную».

Затем было еще немало интересных матчей, уверенная квалификация на Евро-2020. К сожалению, наша игра на этом турнире не захватила болельщиков, и мы это прекрасно понимаем.

Слова благодарности адресую всем, кто в течение пяти лет был рядом с нами и тем, кто проявлял неравнодушие к игре нашей команды, будь то поддержка или критика.

До встречи! Болейте и поддерживайте сборную России!», – говорится в заявлении в инстаграме тренера.

Интервью Черчесова Sports.ru перед уходом из сборной. Что же случилось на Евро?