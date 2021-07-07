Малком привился «Спутником V»: «Поболело место укола, были головная боль и дискомфорт в спине»

Полузащитник «Зенита» Малком сообщил о том, что вакцинировался против коронавируса.
– В июне вы вакцинировались. Как все прошло? Без побочных эффектов?
– Все прошло замечательно: чуть-чуть поболело место укола, чувствовал небольшую головную боль и дискомфорт в спине, но больше ничего не было. Уже на следующий день все прошло.
– Уже обе прививки сделали?
– Пока вкололи только первую дозу вакцины. Скоро сделаю вторую.
– Значит, вакцина российская.
– Да, «Спутник V».
– Ходят слухи, что в России или как минимум в Москве на матчи будут пускать только вакцинированных зрителей. Как вы относитесь к этой идее?
– Мне кажется, это хорошая идея, с учетом новой волны коронавируса. Чем больше будет привитых людей, тем безопаснее будет на стадионах.
Мне бы очень хотелось, чтобы все эти истории с вакциной и иммунитетом разрешились как можно скорее. Хочу, чтобы стадионы вновь наполнялись болельщиками. Любому футболисту куда приятнее и интереснее играть при забитых трибунах. Я тоскую без них, – заявил Малком.
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