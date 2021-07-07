Малком о топ-клубах России: «Зенит». Других не вижу»

Полузащитник «Зенита» Малком высказался о лучших клубах России.

– Для многих Лига чемпионов – это шанс заявить о себе и перейти в топ-лигу. У вас есть такое желание?

– Нет, я совершенно об этом не думаю. Я футболист «Зенита» и думаю только о том, чтобы принести максимум пользы команде. Хочу стать частью истории «Зенита», доказать себе и болельщикам, что я здесь не просто так.

– Вы как-то назвали «Зенит» топ-клубом. А в России есть еще топ-клубы, на ваш взгляд?

– Для меня в России есть только один топ-клуб – это «Зенит». Никаких других топ-клубов я в Премьер-лиге не вижу, – заявил Малком.