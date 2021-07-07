Малком поедет на Олимпиаду. Он присоединится к сборной Бразилии после Суперкубка

Полузащитник «Зенита» Малком примет участие в Олимпийских играх в составе сборной Бразилии.

Ранее хавбек попал в расширенный состав олимпийской сборной, но в окончательной заявке его не оказалось.

«Как мы заявляли ранее, клуб изначально был готов отпустить на турнир в Токио после того, как он пройдет предсезонную подготовку с «Зенитом» и сыграет за Суперкубок.

Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с «Зенитом» футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка», – заявили в пресс-службе «Зенита».

Матч за Суперкубок России, в котором сыграет с «Локомотивом», пройдет 17 июля.