Малком поедет на Олимпиаду. Он присоединится к сборной Бразилии после Суперкубка

Теги Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России олимпийская сборная Бразилии Олимпиада-2020 Олимпийский футбольный турнир Малком Р-Спорт Футбол

Полузащитник «Зенита» Малком примет участие в Олимпийских играх в составе сборной Бразилии.

Ранее хавбек попал в расширенный состав олимпийской сборной, но в окончательной заявке его не оказалось.

«Как мы заявляли ранее, клуб изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио после того, как он пройдет предсезонную подготовку с «Зенитом» и сыграет за Суперкубок.

Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с «Зенитом» футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка», – заявили в пресс-службе «Зенита».

 Матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» сыграет с «Локомотивом», пройдет 17 июля.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья