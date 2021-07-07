Ярослав Ракицкий: «Все хотят сместить «Зенит». Москвичи озлоблены, «Спартаку» же будет 100 лет»

Защитник Ярослав Ракицкий поделился ожиданиями от предстоящего сезона .

– Впереди твой четвертый сезон в Питере. И третий полноценный. И все три раза «Зенит» в чемпионате без явных сложностей брал титул. Есть в этом сезоне обстоятельства, которые могут помешать завоевать четвертый трофей?

– Обстоятельств всегда хватает. Команды знают, как мы играем. Соперники усиливаются. Но посмотрим.

Это будет самый сложный сезон за все эти годы. Все хотят сместить «Зенит». Москвичи озлоблены, же будет 100 лет. , подтянутся. У «Динамо» собирается хорошая команда.

– За все то время, что ты в команде, чувствуешь, что «Зенит» становится лучше? Что Семак прогрессирует как тренер и вообще идет правильное движение вперед?

– Количество трофеев обо всем говорит. Но надо смотреть вперед. Мы уже забыли о прошлом.

Мне очень хочется выиграть этот чемпионат. Хочется достойно сыграть в Лиге чемпионов – показать свой футбол. Лучше проиграть, но не бояться, – сказал Ракицкий.