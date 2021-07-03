Президент Ла Лиги о Месси: «Не знаю, сможет ли он начать сезон с «Барсой». Без продаж это невозможно»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с контрактом «Барселоны» и форварда .

«Я не знаю, сможет ли Месси начать сезон Ла Лиги с «Барселоной». Если команда никого не продаст, это просто невозможно.

Потолок зарплат – это одна сторона. Другая – они не могут подписывать и продлевать контракты с игроками из-за правила «1x4»: из четырех полученных евро можно потратить лишь один», – заявил Тебас в эфире laSexta.

«Барсе» нужно уменьшить зарплатную ведомость на 174 млн евро после продажи Фирпо, чтобы подписать Месси