ЦСКА не отдаст Влашича в аренду. Если «Милан» не согласится на полноценный трансфер, игрок не сменит клуб («Матч ТВ»)

ЦСКА не намерен отдавать в аренду полузащитника Николу Влашича, интерес к которому проявляет «Милан».
Московский клуб готов рассмотреть вариант только с полноценным трансфером, утверждает «Матч ТВ».
Если итальянцы не согласятся на условия армейцев, Влашич останется в ЦСКА на сезон-2021/22.
ЦСКА донес данную позицию и до представителей хорватского хавбека, чтобы избежать давления.
Ранее сообщалось, что «Милан» выразил желание взять Николу в аренду с выкупом за 25 млн евро при попадании в Лигу чемпионов. Сам игрок уже согласился на трансфер в итальянский клуб.
Влашич выступает в ЦСКА с лета 2018 года, контракт 23-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.