ЦСКА не отдаст Влашича в аренду. Если «Милан» не согласится на полноценный трансфер, игрок не сменит клуб («Матч ТВ»)

не намерен отдавать в аренду полузащитника , интерес к которому проявляет «Милан».

Московский клуб готов рассмотреть вариант только с полноценным трансфером, утверждает .

Если итальянцы не согласятся на условия армейцев, Влашич останется в ЦСКА на сезон-2021/22.

ЦСКА донес данную позицию и до представителей хорватского хавбека, чтобы избежать давления.

Ранее сообщалось, что выразил желание взять Николу в аренду с выкупом за 25 млн евро при попадании в Лигу чемпионов. Сам игрок уже согласился на трансфер в итальянский клуб.

Влашич выступает в ЦСКА с лета 2018 года, контракт 23-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.