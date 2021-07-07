ЦСКА не отдаст Влашича в аренду. Если «Милан» не согласится на полноценный трансфер, игрок не сменит клуб («Матч ТВ»)

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ЦСКА не намерен отдавать в аренду полузащитника Николу Влашича, интерес к которому проявляет «Милан».

Московский клуб готов рассмотреть вариант только с полноценным трансфером, утверждает «Матч ТВ».

Если итальянцы не согласятся на условия армейцев, Влашич останется в ЦСКА на сезон-2021/22.

ЦСКА донес данную позицию и до представителей хорватского хавбека, чтобы избежать давления.

Ранее сообщалось, что «Милан» выразил желание взять Николу в аренду с выкупом за 25 млн евро при попадании в Лигу чемпионов. Сам игрок уже согласился на трансфер в итальянский клуб.

Влашич выступает в ЦСКА с лета 2018 года, контракт 23-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

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