Станислав Черчесов: «Это не увольнение в чистом виде. Все задачи по договору с РФС мы выполнили»

высказался по поводу увольнения из сборной России.

«На данный момент я не стану подробно описывать ситуацию, связанную с моим уходом из сборной. Для этого еще будет время. Сейчас же могу сказать, что 8 июля мы пообщались с президентом РФС Александром Дюковым и совместно договорились о том, что наш тренерский штаб завершает работу в национальной команде.

Отмечу, что это не увольнение в чистом виде. Более того, все задачи, которые были прописаны в моем договоре с РФС, мы выполнили. Просто на сегодняшний день это оптимальное решение – и для руководства, и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды – сказать не готов. Это покажет время.

Но в любом случае такие непростые шаги не могут перечеркнуть все позитивное, что было у нас в период сотрудничества с нынешним руководством РФС.

Теперь у меня впереди отдых. В частности, на какое-то время полечу домой, в Осетию. А что касается дальнейших профессиональных планов, то все о них непременно узнают – когда появится конкретная информация», – заявил Черчесов.

Интервью Черчесова Sports.ru перед уходом из сборной. Что же случилось на Евро?