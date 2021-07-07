«Нижний Новгород» попросил Минспорта РФ найти генерального спонсора («Коммерсант»)

не может найти себе генерального спонсора.

По данным «Коммерсанта», новичок обратился в федеральное с просьбой о содействии в поисках. Суммы в 300 млн рублей, которую выделят из областного бюджета, недостаточно для выступления в РПЛ.

Руководитель местной федерации футбола Владимир Афанасьев обратился к министру Олегу Матыцину, попросив его использовать «весь свой огромный авторитет в правительстве России и деловых кругах» для поиска спонсора.

Матыцин никаких обещаний давать не стал, поскольку не уверен, что спонсора «Нижнему Новгороду» быстро получится найти.

Общий объем финансирования клуба в 2021 году составит 700-750 млн рублей, в 2022 году эта сумма может вырасти до 1,8 млрд.

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