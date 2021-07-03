Бразильский журналист будет болеть за Аргентину в финале Копы: «Пора короновать Месси. Поражения случались вопреки его усилиям»

Бразильский журналист Жулио Гомес объяснил, почему в финале Кубка Америки будет поддерживать команду Аргентины, а не своей страны.

«Обычно я не болею ни за, ни против Бразилии. У меня профессиональное к ней отношение.

Мне сложно отделить национальную команду от Бразильской конфедерации футбола и того, что она представляет, пусть даже игроки и не имеют к ней отношения. Также сегодня мне сложно отделить национальную команду от политического бандитизма, который наблюдается последние 8 лет.

Я даже не знаю, смогу ли посмотреть финал. Я путешествую с семьей по Португалии, и игра состоится ночью. Но независимо от того, увижу ли я матч, я хочу, чтобы победила Аргентина. И вот почему.

Самая главная причина: я считаю Месси величайшим футболистом из тех, кого я видел, одним из величайших в истории. И мы знаем, что ему «нужно» выиграть трофей с Аргентиной, чтобы избавиться от незаслуженного пятна на репутации. Почему незаслуженного? Потому что я считаю, что Месси достаточно сделал для того, чтобы принести Аргентине трофей. На ЧМ-2014, на Кубках Америки... То, что они не выиграли, не его вина. Это случалось вопреки его усилиям. Моменты, которые не смог реализовать Игуаин в тех финалах, оказывают историческое влияние на статус Месси – на его статус как «лишь» клубного игрока.

Для Бразилии Кубок Америки ничего не значит, она выиграла его два года назад и является доминирующей силой на континенте. Все знают и так, что она лучшая. Но для Аргентины это будет титул, завоеванный в матче с вечным соперником на «Маракане» после 28 лет ожидания. Этого будет достаточно для того, чтобы Месси занял положенное ему место в представлении его соотечественников – ведь, пожалуй, лишь в Аргентине он не получает того уважения, которое заслуживает.

Также победа Аргентины пойдет на пользу команде Тите, если подумать о том, что ЧМ в Катаре уже через год с небольшим. Бразилия не выигрывает ЧМ, если перед этим не допускает каких-нибудь оплошностей. Тут дело не в суевериях, а в умении справляться с неудачами. Бразилия на ЧМ-2022 будет одним из фаворитов, и победа на Кубке Америки лишь усилит ее статус – а это на пользу ей не пойдет.

Есть люди, которые завтра будут болеть за Месси. Есть люди, которые завтра будут болеть против Бразилии из-за того, что наше правительство все отрицает и позволяет людям гибнуть толпами во время ужаснейшей пандемии, а также организует футбольный турнир вместо того, чтобы упорно работать над этим вопросом.

Аргентина поступила наоборот, она поняла, что надо отказаться от Кубка Америки. И это политический повод для поддержки Аргентины во время этой игры.

Мне по-настоящему нравится эта сборная Бразилии, нравится Тите, нравится его работа. Я думаю, что в 2022-м весь этот процесс найдет свою награду. И это не будет иметь ничего общего с шайкой, руководящей Бразильской конфедерацией футбола. Но в этом финале, я считаю, наградой должен увенчаться другой процесс. И он тоже не имеет ничего общего с Федерацией футбола Аргентины, где есть свои подлецы и хитрецы.

Пришло время короновать Месси», – написал журналист.

Кубок Америки. Финал. Бразилия против Аргентины. Онлайн-трансляция – в 03:00