Колумбиец Фабра до крови рассек голеностоп Месси в полуфинале Кубка Америки. Защитник извинился и попросил у Лео футболку

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил жесткий удар по ноге в полуфинале Кубка Америки против Колумбии (1:1, по пен. 3:2).

На 49-й минуте против Месси грубо сыграл защитник сборной Колумбии и «Бока Хуниорс» Франк Фабра, вышедший на поле в перерыве. В результате единоборства левый голеностоп аргентинца был рассечен до крови.

Венесуэльский арбитр Хесус Валенсуэла не стал показывать карточку колумбийцу, но предупредил его устно.

Фабра подошел к Месси и извинился. Тогда же, как пишет TyC Sports, 30-летний защитник попросил Лионеля обменяться футболками после матча.

Фото: REUTERS/Henry Romero

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