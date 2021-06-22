Аргентина не проигрывает 19 матчей подряд. Это 2-й показатель в истории сборной

Теги Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Альфио Басиле Кубок Америки Марсело Бьелса Футбол

Сборная Аргентины победила Колумбию (1:1, 3:2 по пен.) в полуфинале Кубка Америки.

«Альбиселесте» под руководством Лионеля Скалони продлили беспроигрышную серию до 19 матчей (11 побед, 8 ничьих в основное время).

Это второй показатель в истории национальной команды. Скалони превзошел Марсело Бьелсу, при котором сборная не знала поражений на протяжении 18 игр с 2000 по 2002 год.

Рекордная серия принадлежит Альфио Басиле – 31 матч, с 1991-го по 1993-й.

В финале Кубка Америки-2021 Аргентина встретится с Бразилией.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья