Аргентина не проигрывает 19 матчей подряд. Это 2-й показатель в истории сборной

победила Колумбию (1:1, 3:2 по пен.) в полуфинале Кубка Америки.

«Альбиселесте» под руководством продлили беспроигрышную серию до 19 матчей (11 побед, 8 ничьих в основное время).

Это второй показатель в истории национальной команды. Скалони превзошел , при котором сборная не знала поражений на протяжении 18 игр с 2000 по 2002 год.

Рекордная серия принадлежит – 31 матч, с 1991-го по 1993-й.

В финале Кубка Америки-2021 Аргентина встретится с Бразилией.