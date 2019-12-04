Аргентина не проигрывает 17 матчей подряд. Это 3-й показатель в истории сборной

разгромила Боливию (4:1) в заключительном туре группового этапа Кубка Америки.

«Альбиселесте» под руководством продлили беспроигрышную серию до 17 матчей (10 побед, 7 ничьих). Это третий показатель в истории национальной команды.

Ранее столько же матчей кряду Аргентина не проигрывала при – с 1956 по 1957 год.

Рекорд принадлежит , при котором сборная не знала поражений на протяжении 31 матча с 1991-го по 1993-й. Второй результат у (18 игр, 2000-2002).

В 1/4 финала Кубка Америки-2021 Аргентина встретится с Эквадором.