Пеп Гвардиола: «Владельцы решили не тратить 100 млн фунтов на одного игрока, и мы этого не делали. Может, ситуация изменится»

Главный тренер «Манчестер Сити» высоко отозвался о форварде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов, а также высказался о трансферной политике клуба.

– Нелегко забить такое количество мячей в этом возрасте. Ему 20 лет, и его статистика говорит сама за себя. Он забивает, потому что хорошо владеет и правой, и левой ногой, умеет забивать и после контратак, и из штрафной. Все знают, что это невероятный нападающий.

– Как вы думаете, Холанда оценят в 100 млн фунтов?

– Я не знаю, этот вопрос стоит задать «Боруссии» и его агенту [Мино Райоле]. Не знаю. Я полностью понимаю, почему вы спрашиваете о Холанде. Это исключительный нападающий, но поймите – с моей стороны некорректно говорить об игроке другого клуба.

Холанд – исключительный форвард. Это единственное, что я могу сказать. Для своих лет он невероятен. Это фантастический игрок. Это все.

– «Манчестер Сити» не может платить 100 млн фунтов или более за одного игрока. Это ставит команду в проигрышное положение?

– Нет, нет, конечно. То, что мы не потратили много денег на одного футболиста, не создает нам проблем. Футбол – командная игра, каждый вносит свой вклад. Игроки, которые не выходят на поле, тоже вносят свой вклад. Штаб и персонал – тоже. Дело не в одном футболисте, а во всех.

На данный момент клуб решил не платить суммы, близкие к 100 млн фунтов, за одного игрока. Может, в будущем это произойдет, если владельцы решат, что необходимо укрепить состав на ближайшие 5-10 лет.

Можно называть много разных причин, но на данный момент, клуб, руководство, генеральный директор и спортивный директор решили не делать этого. По этой причине мы и не делали этого раньше. Но это возможно в будущем. Я не знаю, – сказал Гвардиола.

На данный момент рекордным трансфером является покупка защитника Рубена Диаша у «Бенфики» за 64 млн фунтов.