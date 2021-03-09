Пеп Гвардиола: «Боруссия» много тратит на молодых игроков и много платит агентам»

Главный тренер «Манчестер Сити» в преддверии матча Лиги чемпионов с «Боруссией» прокомментировал трансферную политику дортмундского клуба.

«Если в Манчестере и есть человек, который знает дортмундскую «Боруссию», то это я.

Я знаю о культуре этого клуба, о том, как они играют. В команде нет ни одного игрока, который не обладает должным уровнем мастерства.

«Боруссия» много тратит на молодых футболистов и много платит агентам, чтобы этих футболистов приглашать», – заявил Гвардиола.

примет в первой игре 1/4 финала ЛЧ во вторник, 6 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.