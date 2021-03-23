Глава «Боруссии» о «Сити»: «Они потратили миллиард евро на игроков за 5 лет. Кто еще на это способен? Пепу не стоит критиковать другие клубы»

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» прокомментировал недавние слова главного тренера «Манчестер Сити» .

Перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов испанский специалист заявил: «Боруссия» много тратит на молодых игроков и много платит агентам».

«Когда началась пандемия коронавируса, у нас не было долгов. Ни одного евро долга. По этой причине мы находимся в комфортной ситуации, и у нас нет необходимости продавать футболистов. Это важно.

Богатые клубы должны понимать: когда они хотят купить игрока у дортмундской «Боруссии», существует два варианта. Первый – я говорю, что сделка невозможна. Второй – я называю цену. Они должны понимать, что цена может быть только такой. Никаких иных вариантов.

Мы очень ясно объясняем это. Мы очень честны.

За последние пять лет потратил миллиард евро на новых футболистов. За пять лет. Кто еще на такое способен? Гвардиола не должен критиковать другие клубы».

О стратегии «Боруссии»

«Она работает фантастически, но с нею сложно развивать команду, потому что через два или три года этих молодых игроков, если они очень хорошо играют, как Эрлинг Холанд или Джейдон Санчо, хотят купить крупнейшие клубы Европы. Но это единственный способ жить для , – сказал Ватцке.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 14 апреля. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.