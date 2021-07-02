Лопырева о критике Черчесова: «Я за него в этой ситуации. У нас любят уничтожать»

Посол ФИФА и телеведущая Виктория Лопырева высказалась о вылете сборной России с Евро-2020 по итогам группового этапа под руководством главного тренера Станислава Черчесова.
— Твое отношение к Черчесову как-то изменилось?
— Я правда за него в этой ситуации. У нас любят уничтожать.
— Но он же провалил турнир...
— Да, команда не оправдала надежд болельщиков, и это очевидно. Но Станислав Саламович не скрывается от СМИ и не исключает своей отставки. На 2,5-часовой пресс-конференции главный тренер отвечал на разные вопросы, в том числе очень неудобные.
Я расстроена выступлением сборной, но отношение к Саламовичу не изменилось, – сказала Лопырева.
Еще немного про «Дом-2»: кажется, в 2018-м после речи Дзюбы перед пенальти с хорватами Черчесов так не считал