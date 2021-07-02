Лопырева о критике Черчесова: «Я за него в этой ситуации. У нас любят уничтожать»

Посол ФИФА и телеведущая высказалась о вылете сборной России с по итогам группового этапа под руководством главного тренера .

— Твое отношение к Черчесову как-то изменилось?

— Я правда за него в этой ситуации. У нас любят уничтожать.

— Но он же провалил турнир...

— Да, команда не оправдала надежд болельщиков, и это очевидно. Но Станислав Саламович не скрывается от СМИ и не исключает своей отставки. На 2,5-часовой пресс-конференции главный тренер отвечал на разные вопросы, в том числе очень неудобные.

Я расстроена выступлением сборной, но отношение к Саламовичу не изменилось, – сказала Лопырева.

Еще немного про «Дом-2»: кажется, в 2018-м после речи Дзюбы перед пенальти с хорватами Черчесов так не считал