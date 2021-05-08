«Динамо» может бесплатно подписать защитника сборной Парагвая Бальбуэну, если не получится взять Година

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«Динамо» интересен защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна.

По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб рассматривает вариант с приглашением 29-летнего игрока сборной Парагвая, это один из вариантов для усиления центра обороны.

Если сделка состоится, то Бальбуэна перейдет в «Динамо» на правах свободного агента, так как срок его контракта с английским клубом истекает этим летом.

Диего Годин из «Кальяри» – еще один кандидат, которого «Динамо» рассматривает на эту позицию. Этот вариант является приоритетным. Московский клуб пригласит Бальбуэну, если переход уругвайца не состоится.

В минувшем сезоне Бальбуэна провел 14 матчей в АПЛ и забил один гол. В составе сборной Парагвая футболист отыграл 14 матчей, включая два последних.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

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