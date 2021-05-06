Сергей Семак: «У «Зенита» недостаточно игроков того уровня, которые нужны для выхода из группы ЛЧ. Надо укрепляться»

Главный тренер «Зенита» высказался о неудачном выступлении команды в этом сезоне Лиги чемпионов.

«Для успеха в надо укрепляться. Нужно, чтобы все были в строю. Нужна конкуренция, если мы вместо одного из нападающих можем выпустить только игрока из «Зенита-2». Или менять игрока и двигать полузащитника в атаку или защитника в полузащиту. Мы делаем это по ходу сезона.

У нас недостаточно игроков того уровня, которые нужны для выполнения таких задач, как выход из группы Лиги чемпионов. Нужно объяснять тем людям, которые хотят что-то слышать.

Если мы готовимся к матчу с «Лацио», а нам говорят, что у них нет 4-5 основных игроков. У нас тоже нет пяти футболистов. Но они могут их заменить, а мы – нет. Это же никого не интересует.

Проблемы с «Брюгге»? Они в прошлом году играли в Лиге чемпионов и играли очень хорошо. Посмотрите, с кем они были и как выступили. У них очень сыгранный состав. Но в домашней игре нам просто не повезло. При той игре мы больше заслуживали победу.

На ответный матч мы приехали в таком составе и таком состоянии, при котором играть было очень сложно. Объективно, это была наша худшая игра. Там же играли молодые игроки. Дисквалификации, болезни.

Состав, который у нас был, к сожалению, не смог побороться. По качеству это была одна из наших худших игр», – сказал Семак в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».