Трезеге о Роналду: «Лучший трансфер «Юве». У него были проблемы с одноклубниками, но он забил 100 голов»

Бывший нападающий оценил период выступлений форварда Кришитану Роналду в туринском клубе.

«Это был лучший трансфер клуба, никто не ожидал подобного. У Роналду были некоторые проблемы с одноклубниками, можно было заметить это, но он забил 100 голов.

Думаю, ни одному тренеру не удалось управляться с Роналду так, как это выходило у Зидана. Возможно, в какой-то момент в «Ювентусе» не хватало общения.

Есть игроки, которых ты не захочешь настраивать против себя, потому что они выигрывают матчи. Роналду – один из них, Дибала тоже. Остальные, при всем к ним уважении, не такие», – сказал француз в интервью La Gazzetta dello Sport.