Семин о критике Черчесова: «Мы что – выиграли ЛЧ? Чемпионат России проводим на высоком уровне?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил поддержку коллеге Станиславу Черчесову, которого критикуют из-за вылета сборной России по итогам группового этапа Евро-2020.
«Сборная России разочаровала, и тренер всегда виноват! Капелло – один из лучших тренеров мира, Слуцкий, Черчесов.
Мы что – выиграли Лигу Европы? Лигу чемпионов? Юношеские чемпионаты? Чемпионат России проводим на высоком уровне?» – написал Семин.
Между Черчесовым и болельщиками – пропасть. Сборной не нужен тренер с государственной задачей