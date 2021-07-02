Семин о критике Черчесова: «Мы что – выиграли ЛЧ? Чемпионат России проводим на высоком уровне?»

Теги Юрий Семин Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2020 Футбол

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил поддержку коллеге Станиславу Черчесову, которого критикуют из-за вылета сборной России по итогам группового этапа Евро-2020.

«Сборная России разочаровала, и тренер всегда виноват! Капелло – один из лучших тренеров мира, Слуцкий, Черчесов.

Мы что – выиграли Лигу Европы? Лигу чемпионов? Юношеские чемпионаты? Чемпионат России проводим на высоком уровне?» – написал Семин.

Между Черчесовым и болельщиками – пропасть. Сборной не нужен тренер с государственной задачей

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34060 голосов
До пресс-конференции верил в него, сейчас - уже нет
4%
Гильерме
Я наоборот. Зауважал после пресс-конференции!
3%
Станислав Черчесов
Всегда верил в него и верю сейчас!
4%
Станислав Черчесов
Уже давно не верю, нужны перемены
89%
Зарема Салихова

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