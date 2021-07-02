Семин о критике Черчесова: «Мы что – выиграли ЛЧ? Чемпионат России проводим на высоком уровне?»

Бывший главный тренер «Локомотива» выразил поддержку коллеге , которого критикуют из-за вылета сборной России по итогам группового этапа .

« разочаровала, и тренер всегда виноват! Капелло – один из лучших тренеров мира, Слуцкий, Черчесов.

Мы что – выиграли Лигу Европы? Лигу чемпионов? Юношеские чемпионаты? Чемпионат России проводим на высоком уровне?» – написал Семин.

Между Черчесовым и болельщиками – пропасть. Сборной не нужен тренер с государственной задачей