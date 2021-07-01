Черчесов об обратных заменах Мостового: «Думаете, это легко – поменять игрока назад? Нет, но команде требуется – я делаю»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об обратных заменах.

Черчесов произвел обратную замену Дениса Черышева в матче Евро-2020 с Бельгией. Ранее это дважды происходило с хавбеком – в матчах с Турцией в октябре и Словакией в марте.

«Вот ты его каждый раз меняешь. Вообще у нас будет с ним еще разговор определенный, потому что мне кое-что надо уточнить. Другое дело, что даже такие вещи, которые мы делаем иногда специально, иногда ситуация подсказывает – а я его два раза поменял после того, как выпускал на поле.

Но это из той серии, когда он отреагировал так как надо. Понятно, это неприятный момент, причем неприятный момент и для меня. Вы думаете, это легко – поменять игрока назад? Нет, но команде требуется – я делаю.

Один раз поменял, потому что он не был готов к игре. Второй раз – из-за тактических соображений. Ну, опять же, он попал на последний турнир, хотя, возможно, он думает, что никогда не будет. Он был на сборе, он провел сбор великолепно. Сыграл с Болгарией, вышел, помог команде выиграть. И он был в окончательном списке, но пандемия, видите, как выкосила», – отметил Черчесов на пресс-конференции, посвященной итогам .

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