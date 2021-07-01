Роберто Мартинес об 1:2 с Италией: «Глубокая печаль. Эти игроки не заслуживают такого вылета»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями от матча с Италией (1:2) в 1/4 финала .

«Это большое разочарование. Глубокая печаль. Эти игроки не заслуживают такого вылета.

Отмечу соперника. В первом тайме лучше адаптировалась под условия игры. Мы могли угрожать им в контратаках. Во втором тайме мы играли более интенсивно и создали моменты, чтобы сравнять. Второй гол дал бы нам хороший импульс.

Но я не могу никого винить.

Останусь ли я в сборной – сложный вопрос для такого момента, я в огромном разочаровании. Говорить на эмоциях не хочу. После игры рассуждать на такие вопросы слишком рано», – отметил испанский специалист.