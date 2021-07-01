Роберто Манчини: «Считаю победу над Бельгией абсолютно заслуженной. Мы забили два, а могли и больше»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался после победы над Бельгией (2:1) в матче 1/4 финала .

«Не думаю, что нам было слишком уж тяжело в каком-то из игровых отрезков. Чтобы победить такую команду, как сборная , необходимо сыграть безупречно – именно это сегодня и произошло.

Мы забили два мяча, а могли и больше. Считаю победу абсолютно заслуженной. На очереди – сборная , но чем дальше, тем становится труднее. Сейчас же мы хотим просто подумать об этой игре и нашей победе в ней», – сказал Манчини.