У Спинаццолы разрыв ахилла. Он выбыл на длительный срок

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в матче 1/4 финала против (2:1) на Евро-2020.

Футболист на 79-й минуте покинул поле на носилках со слезами на глазах.

У 28-летнего игрока выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Он выбыл на длительный срок.

Спинаццолу дважды признавали лучшим игроком матча на этом Евро – в играх против Турции и Австрии.

Спинаццола – открытие Евро. Почему защитник так прекрасен в атаке, из-за кого «Юве» его продал и в чем риск «Реала», который хочет его купить?