Бельгия не может выйти в полуфинал Евро 41 год

Сборная Бельгии проиграла Италии в матче 1/4 финала Евро-2020 (1:2).
После назначения Роберто Мартинеса главным тренером в 2016 году бельгийцы не смогли пробиться в финал крупного турнира.
На ЧМ-2018 команда уступила в полуфинале сборной Франции (0:1), которая в итоге выиграла турнир.
Всего же на первенствах Европы Бельгия не играла в полуфинале с 1980 года. Тогда сборная дошла до финала, но уступила Германии (1:2) в решающем матче.
После этого бельгийцы дважды завершали выступление на групповом этапе, в 2016-м также дошли до четвертьфинала, а в остальных случаях не квалифицировались в финальную часть турнира.