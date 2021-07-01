Бельгия не может выйти в полуфинал Евро 41 год

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Сборная Бельгии проиграла Италии в матче 1/4 финала Евро-2020 (1:2).

После назначения Роберто Мартинеса главным тренером в 2016 году бельгийцы не смогли пробиться в финал крупного турнира.

На ЧМ-2018 команда уступила в полуфинале сборной Франции (0:1), которая в итоге выиграла турнир.

Всего же на первенствах Европы Бельгия не играла в полуфинале с 1980 года. Тогда сборная дошла до финала, но уступила Германии (1:2) в решающем матче.

После этого бельгийцы дважды завершали выступление на групповом этапе, в 2016-м также дошли до четвертьфинала, а в остальных случаях не квалифицировались в финальную часть турнира.

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