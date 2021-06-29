Анатолий Бышовец: «Дзюба обкакался в первую очередь. Иди в сумо, ММА – толкайся, бейся. Выигранные единоборства вверху не показатель футбола»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России прокомментировал выступление национальной сборной на Евро-2020.

– Для нас является футбольным эталоном борьба и способность выиграть что-то на «втором этаже». О чем можно говорить, если капитан команды Дзюба говорит, что они обкакались?

Главный тренер говорит, что это (1:4 от датчан – прим. Sports.ru) была лучшая игра на турнире. Где этот уровень? Один мяч с пенальти?

И я не представляю, с каким счетом надо было проиграть, чтобы Черчесов был недоволен. Тактика – нормально, организация – в порядке, а счет 1:4.

– Парадокс российского футбола?

– С каким счетом, понимаешь, надо проиграть, чтобы не обкакаться? Так говорит Дзюба, капитан команды, который обкакался в первую очередь.

Все эти его выигранные единоборства вверху – это не показатель футбола. Иди в сумо, ММА – толкайся, бейся, рубись, – сказал Бышовец.

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