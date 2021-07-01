Станислав Черчесов: «50 раз показали, как капитан венгров поднимал своих на подвиги. Дзюба делал то же самое. Мы не «Дом-2», чтобы все вам показывать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что капитан команды настраивал команду на матч с Бельгией, но этого не стали афишировать.

«Мы уже люди взрослые, я спокойно могу к этому относиться, но футболистам это бывает неприятно. 50 раз показали, как капитан сборной Венгрии поднимал на подвиги свою команду. Могу вам со всей ответственностью заявить, что перед первой игрой с Бельгией Дзюба делал то же самое.

У каждого свой характер. Мы не «Дом-2», чтобы все вам показывать. Артем делал то же самое, но он об этом не скажет. Вот венгры показали, а мы не показываем. Это значит, что мы этого не делаем? Я-то видел, и перед матчем Дзюба что-то ребятам говорил в круге, и в раздевалке он говорил», – заявил Черчесов на пресс-конференции.

«Люди теряют работу, им платят меньше – а мы можем изменить для них этот год». Мотивация от капитана Венгрии – мощь