Черчесов о возвращении в «Спартак»: «Нет, не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Детей оставить без мамы, зачем?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможности своего возвращения в «Спартак» в связи с недавним заявлением на эту тему – жены владельца клуба .

«Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Детей оставить без мамы. Зачем?

Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадет через мой труп… Спасибо Ксении Собчак, что она сняла эту передачу, что я узнал, почему меня не любят», – сказал Черчесов.

Зарема о Черчесове в «Спартаке»: «Только через мой труп»

Черчесов в отставку не уходит. Онлайн его пресс-конференции