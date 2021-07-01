Черчесов о возвращении в «Спартак»: «Нет, не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Детей оставить без мамы, зачем?»

Теги Спартак Леонид Федун Станислав Черчесов премьер-лига Россия Sports.ru Зарема Салихова Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможности своего возвращения в «Спартак» в связи с недавним заявлением на эту тему Заремы Салиховой – жены владельца клуба Леонида Федуна

«Нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Детей оставить без мамы. Зачем?

Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадет через мой труп… Спасибо Ксении Собчак, что она сняла эту передачу, что я узнал, почему меня не любят», – сказал Черчесов. 

Зарема о Черчесове в «Спартаке»: «Только через мой труп»

Черчесов в отставку не уходит. Онлайн его пресс-конференции

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