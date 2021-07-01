Черчесов о Смолове: «Если человек в запасном списке на звонке сидит, и он дал такой твит... Это была маленькая слабость, но это могло случиться на Евро»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о причинах невызова нападающего на -2020.

– Федора не было в сборной несколько лет, не потому, что мы не хотели, а по разным причинам – травмы, переход в «Сельту». Мы не злопамятные – на чемпионате мира мог забить, мог не забить.

Другое дело, что у каждого свой характер. У нас уже формировалось трио нападающих. Возникает совершенно простой вопрос – игрок, который несколько лет не был на нужном уровне, и игроки... Дзюба забил 20, Соболев – 15, Заболотный – 12, не помню, но больше Смолова. Выбор стоял – или Смолов, или Соболев. Заболотный был вне конкуренции.

Сидим с помощниками, моя задача – объяснить им свое решение. Мое мнение простое – Федя заслужил? По большому счету, да. Мы ему даем возможность быть первым номером? Нет. Как с ролью запасного будет справляться Федор? Мы знаем по чемпионату мира. Это ни хорошо и ни плохо, у каждого свой характер.

– То есть не справляется?

– В нашем понимании нет. Роль основного нападающего мы ему не можем дать. Ответ на мой вопрос он дал сам. Если человек в запасном списке на звонке сидит, и он дал такой твит... Ну, на второй день помощники сказали: «Саламыч, ты был прав».

– Имеете в виду пост в инстаграме?

– Да. Если он так отреагировал, будучи в запасном списке, значит, такой твит мог бы быть и на чемпионате Европы, если бы он не попал в основу. Если Смолов будет номер один, он будет в сборной, это не моя команда, мы не на балконе играем.

Федя Смолов ответил на вопрос, который нас мучал. Кто-то когда-то усы показывал, это на меня абсолютно не влияет. У меня со Смоловым великолепные отношения, он это знает.

Это была маленькая слабость, но это могло случиться на Евро. А когда корабль в открытом море, уже никого выбрасывать нельзя, – сказал Черчесов.

«Они не ставят на меня, но я ####### их». Смолов после победы в Кубке России процитировал рэпера OBLADAET