Черчесов – журналистам: «Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Sports.ru Евро-2020 коронавирус Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов потребовал от журналистов снять маски во время своей пресс-конференции, которая проходит в эти минуты. 

«Я старой школы. Кстати, мы говорили про Сербию (первый матч сборной России в 2020 году в условиях обусловленных пандемией ограничений – прим. Sports.ru). Я не мог понять, почему я так себя некомфортно чувствую.

Потому что когда идет игра, ладно, зрителей нет, но ты оглядываешься, и никого нет вокруг тебя. Футболисты где-то там сидят на трибунах, эти там сидят. Поэтому даже здесь.

Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть, все нормально, но чтобы я вас видел!» – сказал Черчесов. 

«Это требование Роспотребнадзора», – отметил ведущий мероприятия Василий Конов.

Черчесов в отставку не уходит. Онлайн его пресс-конференции

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