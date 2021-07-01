Черчесов – журналистам: «Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов потребовал от журналистов снять маски во время своей пресс-конференции, которая проходит в эти минуты.

«Я старой школы. Кстати, мы говорили про Сербию (первый матч сборной России в 2020 году в условиях обусловленных пандемией ограничений – прим. Sports.ru). Я не мог понять, почему я так себя некомфортно чувствую.

Потому что когда идет игра, ладно, зрителей нет, но ты оглядываешься, и никого нет вокруг тебя. Футболисты где-то там сидят на трибунах, эти там сидят. Поэтому даже здесь.

Снимите эти маски! Я не больной, у меня «Спутник» есть, все нормально, но чтобы я вас видел!» – сказал Черчесов.

«Это требование Роспотребнадзора», – отметил ведущий мероприятия Василий Конов.

Черчесов в отставку не уходит. Онлайн его пресс-конференции