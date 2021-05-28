Николич о Мухине: «Видел, когда молодые игроки спешат за деньгами. Было много плохих ситуаций»

Главный тренер прокомментировал переход полузащитника в .

«Мухин? Это особенность русского рынка. Не говорю, что это агентские игры. Ему почти 20 лет, только в России это считается молодым. Где он молодой?

Молодой – это когда играешь в 18 лет. Мне неважно, старый или молодой, русский или иностранец. Главное, чтобы был качественный футболист.

Мухину и Иосифову могу пожелать только удачи! Каждый выбирает свой путь. Я много раз видел, когда молодые игроки спешат за деньгами.

Я уже много лет работаю главным тренером. Были и хорошие случаи. К сожалению, много было плохих ситуаций», – сказал Николич.