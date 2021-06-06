Кроос объявит о завершении карьеры в сборной Германии после вылета от Англии на Евро

Полузащитник «Реала» Тони Кроос больше не будет выступать за сборную Германии.
Футболист в скором времени объявит о своем решении официально. Оно является окончательным, пишет Marca со ссылкой на Bild.
Кроос выступал за сборную Германии на протяжении 11 лет. В составе команды он выиграл чемпионат мира 2014 года.
Вчера немцы завершили выступление на Евро-2020, проиграв сборной Англии (0:2) в 1/8 финала турнира.
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