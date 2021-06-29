Томас Мюллер: «Я мог подарить целой нации, которая живет футболом, экстаз. Больно, этот момент будет сниться мне по ночам»

Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер высказался после поражения от Англии (0:2) в матче 1/8 финала .

На 81-й минуте при счете 0:1 у немца была возможность забить. Он вышел практически один на один, но пробил мимо ворот.

«Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Футболист работает, тренируется и живет игрой. Это был момент, когда все было в моих руках – я мог вернуть команду в игру в матче плей-офф и подарить целой нации, которая живет футболом, экстаз. Получить такой шанс и упустить его – это больно.

Всей сборной Германии больно, моим партнерам по команде и нашему тренеру, который подарил мне уверенность.

Но прежде всего, нам больно из-за немецких болельщиков, которые были рядом и поддерживали нас по ходу всего чемпионата Европы, несмотря на сложные обстоятельства. Спасибо за вашу поддержку!» – написал игрок «Баварии».

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