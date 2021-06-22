Гаджи Гаджиев: «Три наших футболиста попадут в 500 лучших в мире. Откуда сборной России брать игроков?»

Заслуженный тренер России и член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев рассказал, что он хочет услышать в докладе главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

– Что вы прежде всего хотите услышать в докладе Черчесова?

– Как они готовились к турниру. Это важная составляющая выступления на чемпионате Европы. Но не определяющая.

Еще надо смотреть на уровень развития футбола в стране. Сколько игроков у нас входят в 100 лучших? Ни одного! В 500 лучших в мире попадет 3 человека. Откуда сборная России будет брать игроков? Их нет в «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ», «Барселоне».

– Как вы считаете, нужен доклад главного тренера сборной России после крупного турнира?

– Обязательно нужен! И не только по результату выступления. План подготовки тоже нужно обсуждать. Обсуждения, которые раньше проходили, были полезны для тренера сборной. Он сверял свое мнение по игрокам с клубными тренерами. На мой взгляд, эта практика позволяет минимизировать количество ошибок.

– Споры допускаются на таких заседаниях техкома?

– Допускались. Черчесов не любит споров? На самом деле, это не так. Когда я с ним не соглашался и спорил, он внимательно меня слушал. Если кто-то говорит категорично: вы вообще ничего в этом деле не понимаете, конечно, тогда возникает возмущение.

– Голосование проходит на техкоме РФС: одобрить доклад или нет?

– Просто идет дискуссия. Раньше тоже голосований не было. Голосовали только, кого назначить главным тренером сборной.

– Технический комитет РФС может рекомендовать исполкому РФС решение по главному тренеру сборной России?

– Да, такие рекомендации давались: оставить тренера или нет. Для тренера это не закрытая информация. Он ведь присутствует на заседании, он – докладчик, слушает обсуждение, – сказал Гаджиев.