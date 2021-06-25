«Барса» форсирует переговоры с Месси о контракте. Клуб хочет объявить о продлении до июля

пытается продлить контракт с форвардом как можно скорее.

В последние сутки клуб форсировал переговоры, сообщает журналист Гильем Балаге. «Блауграна» хочет объявить о соглашении до начала июля.

Сейчас президент «Барселоны» ведет переговоры напрямую с отцом Месси Хорхе. Футболисту предлагается двухлетний контракт.

На данный момент стороны не согласовали многие детали контракта. С апреля прошло не менее 10 раундов переговоров.

В минувшем сезоне 34-летний Месси забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах .

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