«Барса» форсирует переговоры с Месси о контракте. Клуб хочет объявить о продлении до июля

«Барселона» пытается продлить контракт с форвардом Лионелем Месси как можно скорее.
В последние сутки клуб форсировал переговоры, сообщает журналист Гильем Балаге. «Блауграна» хочет объявить о соглашении до начала июля.
Сейчас президент «Барселоны» Жоан Лапорта ведет переговоры напрямую с отцом Месси Хорхе. Футболисту предлагается двухлетний контракт.
На данный момент стороны не согласовали многие детали контракта. С апреля прошло не менее 10 раундов переговоров.
В минувшем сезоне 34-летний Месси забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах Ла Лиги.
«Барсе» придется сократить зарплатную ведомость на 200 млн евро после продления контракта с Месси
Контракт Месси с «Барсой» истекает 30 июня. Лео и Лапорта все же договорятся?