«Барса» форсирует переговоры с Месси о контракте. Клуб хочет объявить о продлении до июля

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Хорхе Месси Футбол

«Барселона» пытается продлить контракт с форвардом Лионелем Месси как можно скорее.

В последние сутки клуб форсировал переговоры, сообщает журналист Гильем Балаге. «Блауграна» хочет объявить о соглашении до начала июля.

Сейчас президент «Барселоны» Жоан Лапорта ведет переговоры напрямую с отцом Месси Хорхе. Футболисту предлагается двухлетний контракт.

На данный момент стороны не согласовали многие детали контракта. С апреля прошло не менее 10 раундов переговоров.

В минувшем сезоне 34-летний Месси забил 30 голов и сделал 9 результативных передач в 35 матчах Ла Лиги.

«Барсе» придется сократить зарплатную ведомость на 200 млн евро после продления контракта с Месси

Контракт Месси с «Барсой» истекает 30 июня. Лео и Лапорта все же договорятся?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья