«Месси и Роналду – боги футбола. Мбаппе сменит их, когда они устанут нас радовать». Это′О про форвардов

Бывший форвард «Барселоны» поделился мнением о нападающем клуба .

– В «Барселоне» вы провели пять лет и наблюдали восхождение Месси. Что вы помните о том времени?

– Это было рождение бога футбола.

– Сильное заявление.

– Футбольных богов было немного. Двое – из Аргентины. Один уже обрел покой и сейчас рядом со своим отцом, а другой все еще с нами. Мне посчастливилось поиграть с Месси и насладиться его футболом. С Диего я поиграть на официальном уровне не смог, но, будучи ребенком, часто видел его по телевизору. То, что он вытворял с мячом, мне казалось поразительным.

– Если Месси – бог футбола, то кто же Роналду – апостол?

– Криштиану – еще один бог. Вместе с Месси он стал символом сегодняшнего футбола. Но еще один бог придет им на смену, когда они устанут радовать нас. Этим новым богом станет , – заявил Это′О.