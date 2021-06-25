«Месси и Роналду – боги футбола. Мбаппе сменит их, когда они устанут нас радовать». Это′О про форвардов

Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это′О поделился мнением о нападающем клуба Лионеле Месси.
– В «Барселоне» вы провели пять лет и наблюдали восхождение Месси. Что вы помните о том времени?
– Это было рождение бога футбола.
– Сильное заявление.
– Футбольных богов было немного. Двое – из Аргентины. Один уже обрел покой и сейчас рядом со своим отцом, а другой все еще с нами. Мне посчастливилось поиграть с Месси и насладиться его футболом. С Диего я поиграть на официальном уровне не смог, но, будучи ребенком, часто видел его по телевизору. То, что он вытворял с мячом, мне казалось поразительным.
– Если Месси – бог футбола, то кто же Роналду – апостол?
– Криштиану – еще один бог. Вместе с Месси он стал символом сегодняшнего футбола. Но еще один бог придет им на смену, когда они устанут радовать нас. Этим новым богом станет Килиан Мбаппе, – заявил Это′О.