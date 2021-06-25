Экс-игрок «ПСЖ» Ротен: «Дешам больше не может справиться с эго Мбаппе. Удивительно, как много он ему позволяет»

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Бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал форварда Килиана Мбаппе за его поведение.

Экс-игрок сборной Франции заявил, что «чрезмерное эго» 22-летнего игрока создает команде проблемы на Евро-2020.

«Он лидер на поле, с этим нет проблем. Беспокоит то, что его эго проявляется за пределами поля.

Думаю, Дешам больше не может справиться с этим, и это проблема. Удивительно, как много он позволяет Мбаппе. Это видно по его выступлениям. Пока нельзя сказать, что Мбаппе успешно проводит Евро.

Мы ожидаем от Мбаппе гораздо большего.  Все в мире думают, что Мбаппе – один из лучших игроков в Европе. Но если сразу равнять его с лучшими, то не получается остаться удовлетворенным», – заявил Ротен.

Также Ротен подверг критике Мбаппе за то, что он исполняет штрафные и угловые в сборной.

«Он в курсе, что в плане стандартов у него нет того мастерства, что есть у некоторых игроков сборной? Может, он забивает на тренировке. Но я смотрю все матчи с участием  Мбаппе. Вы помните какой-нибудь великолепный штрафной? С 25 метров?

Зато я помню такое у Гризманна, Погба. Вот уже двое, левша и правша. Так зачем Мбаппе это делает?» – задался вопросом Ротен.

Когда все подумали, что у Франции нет проблем, Жиру обиделся на партнеров, которые ему не пасуют. Мбаппе разозлился и рвался ответить

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