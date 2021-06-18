Украинский депутат попросил УЕФА перенести матчи Евро из Петербурга из-за ситуации с коронавирусом в городе

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко обратился в УЕФА с просьбой перенести из Санкт-Петербурга оставшиеся матчи Евро-2020 из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в городе.

«Обратился в УЕФА с просьбой перенести матчи Евро-2020 из Санкт-Петербурга в связи с новой волной коронавируса в России.

Петербург – один из городов, принимающих Евро-2020. На стадионе должны пройти еще два матча чемпионата. В то же время официальные сообщения российских властей, СМИ и статистика указывают на начало третьей волны пандемии в стране. В связи с этим с 17 июня в Петербурге введены новые ограничительные меры.

Учитывая, что значительное ухудшение эпидемиологической обстановки в России представляет угрозу жизням болельщиков и участников , прошу рассмотреть вопрос о переносе матчей из Санкт-Петербурга в другие города», – написал Гончаренко в фэйсбуке, приложив фото обращения в УЕФА.