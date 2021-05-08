Клубы АПЛ попросят Переса закрыть проект Суперлиги. Если он откажется, команды могут пойти в суд

Шесть клубов-основателей Суперлиги из попросят инициатора проекта Флорентино Переса закрыть организацию, созданную для запуска лиги.

Несмотря на выход 9 из 12 клубов из Суперлиги, компания, созданная для запуска проекта, все еще существует.

В ближайшие дни , «Манчестер Сити», , «Тоттенхэм», «Арсенал» и обратятся к президенту с просьбой о ее закрытии, уведомив о своем намерении «Интер», «Милан» и «Атлетико».

После получения обращения у Переса будет 2-4 недели для созыва всех участников, необходимого для роспуска организации.

Если глава «Реала» откажется закрыть компанию, клубы АПЛ рассмотрят возможность обращения в суд.