Клубы АПЛ попросят Переса закрыть проект Суперлиги. Если он откажется, команды могут пойти в суд

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Шесть клубов-основателей Суперлиги из АПЛ попросят инициатора проекта Флорентино Переса закрыть организацию, созданную для запуска лиги.

Несмотря на выход 9 из 12 клубов из Суперлиги, компания, созданная для запуска проекта, все еще существует.

В ближайшие дни «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси» обратятся к президенту «Реала» с просьбой о ее закрытии, уведомив о своем намерении «Интер», «Милан» и «Атлетико».

После получения обращения у Переса будет 2-4 недели для созыва всех участников, необходимого для роспуска организации.

Если глава «Реала» откажется закрыть компанию, клубы АПЛ рассмотрят возможность обращения в суд.

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