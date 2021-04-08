Зарплата Чеферина выросла на 450 000 евро, несмотря на падение доходов УЕФА на 21% из-за пандемии (Vozpópuli)

Зарплата президента УЕФА Александера Чеферина по итогам футбольного сезона-2019/20 составила 2,42 млн швейцарских франков (2,19 млн евро) до выплаты налогов.

Как сообщает Vozpópuli, несмотря на пандемию коронавируса, главе организации заплатили на 500 тысяч швейцарских франков (450 тысяч евро) больше, чем за предшествующий сезон.

Отмечается, что зарплата Чеферина росла ежегодно за время его работы в данной должности, не считая одного года. Словенский юрист работает президентом УЕФА с 2016-го.

За пять лет Чеферин заработал 7,46 млн швейцарских франков (6,76 млн евро).

Vozpópuli подчеркивает, что по состоянию на 31 июня 2020 года фиксировалось снижение доходов УЕФА из-за пандемии на 21%.

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